USAID помогает уязвимым группам населения

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Агентство США по международному развитию (USAID) доставило в Ташкент очередную партию помощи по программе "Продовольствие во имя мира-2015" для уязвимых групп населения Республики.

Груз встречали посол США в Узбекистане Памела Л. Спратлен, заместитель министра труда и социальной защиты населения Фуркат Халилов и председатель правления международного благотворительного фонда "Соглом авлод учун" Светлана Инамова, сообщает пресс-служба посольства США.

В сотрудничестве с правительством Республики Узбекистан и другими партнерами, USAID распределит более 112 метрических тон обогащенного продовольствия для 20 тысяч человек по всей стране.

В презентации шестого раунда продовольственной программы приняли участие представители министерств иностранных дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и народного образования, посольства США в Узбекистане, американской неправительственной организации "Resource and Policy Exchange, Inc.", и других партнеров.

Программа будет способствовать улучшению питания детей с ограниченными возможностями, пациентов противотуберкулезных диспансеров и больных других медицинских учреждений. Данная поставка, которая оценивается в 311 тысяч долларов США, будет предоставлена пациентам 119 учреждений, включая дома "Мурувват" и "Саховат", а также специализированные лечебные учреждения по всему Узбекистану.

Она включает сухие овощные супы, обогащенные витаминами и минералами, которые будут использованы для приготовления пищи для пациентов учреждений получателей. Фонд "Соглом авлод учун" доставит продовольствие учреждениям-получателям и будет контролировать его распределение.

С 1992 года USAID предоставило Республике Узбекистан помощь и техническое содействие на сумму более 356 миллионов долларов США.

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