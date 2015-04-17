



Британский посол посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании Джорджем Эдгаром. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу проведения очередного заседания Узбекско-британского совета по торговле и промышленности, сообщает пресс-служба внешнеторгового ведомства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи