Ислам Каримов принимает поздравления по случаю переизбрания

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. В адрес Президента Узбекистана Ислама Каримова продолжают поступать послания от зарубежных лидеров и руководителей сотрудничающих с Республикой организаций по случаю его победы на состоявшихся 29 марта выборах Президента Республики Узбекистан.

Так, поздравительные послания узбекскому лидеру направили Президент Республики Польша Бронислав Коморовски, премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Государства Кувейт Джабир аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах, бывший премьер-министр Японии, почетный советник Японской парламентской лиги дружбы с Узбекистаном, президент Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Йоширо Мори, председатель парламентской лиги дружбы "Демократическая партия Японии-Узбекистан", депутат Палаты представителей Коитиро Гэмба, председатель "Ханджин Групп", председатель компании "Кореан Эйр" Чо Янг Хо, президент Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов Хиробуми Кавано, председатель правления "Мицубиси Корпорейшн" Йорихико Коджима, президент и главный исполнительный директор "Мицубиси Хэви Индастриз" Шунъичи Миянага, президент и главный исполнительный директор "Мицубиси Хитачи Пауэр Системс" Такато Нишидзава, а также президент и главный исполнительный директор "ИТОЧУ Корпорейшн" Масахиро Окафудзи.

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