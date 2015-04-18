Соглашение о сотрудничестве между Узбекистаном и РФ на 2015-2019 годы вступило в силу

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о том, что 14 апреля вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 2015 – 2019 годы.

Данное соглашение было подписано в Ташкенте 10 декабря минувшего года в ходе переговоров на высшем уровне между Президентами Узбекистана и РФ.

Соглашением предусматривается дальнейшее расширение и укрепление взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и финансового сотрудничества между Узбекистаном и Россией с учетом современных условий и тенденций в мировой экономике.

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