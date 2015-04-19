Прошел чемпионат Наманганской области по боевому айкидо

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В четверг завершился чемпионат области по комбат айкидо – боевой разновидности популярного восточного единоборства.

Победители определялись в 41 весовой и возрастной категории – от 7 до 18 лет. Лучшие результаты показали спортсмены Намангана, а также Учкурганского и Уйчинского районов. Победители областного первенства составят сборную для участия в чемпионате Узбекистана. Он пройдет в Термезе.

Стоит добавить, что в Наманганской области восточные единоборства весьма популярны. Только в кружках и секциях комбат айкидо занимаются свыше тысячи парней и девушек в областном центре, Касансайском, Туракурганском, Учкурганском, Уйчинском и Янгикурганском районах. А в трехзальном спорткомплексе школы высшего спортивного мастерства тонкости боевого айкидо постигают 150 ребят.

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