Всемирный день цирка отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Специальный концерт в честь Всемирного дня цирка прошел в Ташкенте 17 апреля. В манежном зале Республиканского эстрадно-циркового колледжа была представлена программа молодого поколения артистов цирка.

На малый манеж вышли начинающие эквилибристы, танцоры, акробаты, силачи, жонглеры, фокусники, пародисты, воздушные гимнасты и многие другие.

В организации концерта помогло представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба представительства.

Почетными гостями представления стали народный артист СССР, основоположник династии легендарных наездников и артистов цирка в Узбекистане Хаким Зарипов, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, советник Посольства России в Узбекистане Виктор Шулика, представители Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, ветераны, молодежь.

Заслуженная артистка Республики Узбекистан, директор Республиканского эстрадно-циркового колледжа Карима Зарипова была награждена Российским центром науки и культуры в Ташкенте благодарноственной грамотой за долголетнее сотрудничество и большой личный вклад в развитие и укрепление культурных и гуманитарных связей между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Завершился концерт парадом-алле всех артистов, бурными овациями и душевными благодарностями в адрес организаторов и участников праздника.

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