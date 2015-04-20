Таэквондисты Намангана – лучшие

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Больше десятка медалей завоевали на завершившемся в пятницу в спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана чемпионате Республики по таэквондо по правилам ITF среди девушек и юношей не старше 14 лет.

Победителями турнира стали Отабек Абдуллаев, Аброр Абдурахмонов и Машхура Мирзаева, еще 8 наманганских спортсменов поднялись на вторую и третью ступеньки пьедестала почета. В итоге за сборной Наманганской области осталось и первое общекомандное место.

Столичные борцы ограничились 7 медалями разного достоинства и вторым местом в командном зачете, а третье общекомандное место досталось андижанцам с 4 медалями.

Отметим, что в турнире участвовало 310 спортсменов, ребята состязались в 25 весовых категориях.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Узбекистана для поездки на чемпионат мира в Италии, намеченный на май.

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