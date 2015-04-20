Как проводить практику в колледжах?

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Наманганском опорном индустриальном колледже прошел семинар, посвященный порядку проведения практики в учебных мастерских, организации использования запасных частей и сырья в ходе занятий. В нем приняли участие мастера производственного обучения из всех учебных заведений области.

Участники семинара присутствовали на практических занятиях мастеров Абдулбосита Мадаминова, Аюбхона Баратова, Дильфузы Ахмадалиевой и Абдурасула Набижонова, студенты под их руководством продемонстрировали мастер-класс по работе на фрезерном станке, обработке металла.

"Это очень полезный семинар, где можно обменяться передовым опытом, узнать немало полезного, чтобы в дальнейшем применить все это на практике", - делится впечатлениями преподаватель Чартакского колледжа бытового обслуживания Зокиржон Аскаров.

По словам старшего преподавателя по специализированным предметам Наманганского опорного индустриального колледжа Дилоры Отажоновой, здесь эффективно организован процесс использования сырья на основе иновационных технологий и отработки хороших практических навыков. В частности, в рамках проекта Азиатского банка развития здесь появились новые станки по ремонту автотранспорта и обработке металла резанием. В соответствии с узбекско-швейцарским проектом развития профессиональных навыков кабинеты рабочей группы, компьютерной графики, технических измерений были оснащены современными технологиями. Также налажено взаимодействие с рядом промышленных предприятий по организации практики и трудоустройству выпускников, которые после практики влились в коллективы таких предприятий как АО "Наманганмаш", "Мехмаш", ПП "Электрокурилмалари" и другие.

В работе семинара принял участие заместитель начальника областного управления среднеспециального профессионального образования Курбонали Холиков, подчеркнувший необходимость распространения такого опыта по всей области.

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