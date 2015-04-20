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В Намангане соревновались стреляющие бегуны
20.04.2015 11:14

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Намангане на базе автошколы областного отделения ОСО "Ватанпарвар" в субботу завершился розыгрыш Кубка Узбекистана по летнему биатлону.

В первый день отличился наманганский перворазрядник Мухиддин Абдуллаев. В спринте на 4000 метров с двумя огневыми рубежами по 5 мишеней он допустил только 2 промаха, бежал тоже неплохо. Это дало ему в итоге "бронзовое" третье место.

Самаркандец мастер спорта международного класса, призер чемпионатов Азии Руслан Насыров стрелял значительно хуже – 4 промаха, но зато в беге был неподражаем. Он опередил почти 40 секунд Мухиддина и на 6 секунд – ташкентца Хасана Саидова, промахнувшегося лишь однажды.

Другие наманганцы выступили куда менее удачно. Дониер Курбоналиев с одним промахом и почти минутным проигрышем Мухиддину Абдуллаеву финишировал восьмым. Другие не попали даже в десятку. Увы не смог стартовать самый известный представитель области – мастер спорта международного класса Мурад Ходжибаев, призер многих международных стартов и участник Кубка IBU по зимнему биатлону.

В женском спринте первенство разделили ферганская биатлонистка Марина Хмелевская и Зарнигор Ортикова из Самарканда, показавшие абсолютно одинаковое время. Наманганские девчата в призеры не попали.

 

В гонке преследования самаркандцы вновь были на коне. Руслан Насыров пришел на финиш шестикилометровой дистанции с 4 огневыми рубежами первым, как и Зарнигор Ортикова, опередившая свою вечную конкурентку Марину Хмелевскую на дистанции 5 километров. Наш биатлонист Мухиддин Абдуллаев повторил бронзовый успех спринта.

В завершающих индивидуальных состязаниях – гонке на 7 километров у мужчин и 6 километров у женщин с четырьмя рубежами доминировали Руслан Насыров и Марина Хмелевская. Неплохо проявил себя Наманганец Дильшод Камилов, финишировавший четвертым.

В общекомандном зачете Самарканд на первом месте, Ташкентская область – вторая, Наманганская область – третья.

УЗИНФОРМ

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