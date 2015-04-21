За прошедшую неделю в Республике зарегистрировано 146 пожаров

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. За истекшую неделю в Узбекистане зарегистрировано 146 пожаров. В результате пожаров 4 человека получили ожоги различной степени тяжести. Оперативными действиями пожарных подразделений было спасено строительных конструкций на сумму 719 миллионов сумов и товарно-материальных ценностей на сумму около 537 миллионов сумов, сообщает Министерство внутренних дел Республики Узбекистан.

Из–за короткого замыкания в электропроводке в доме гражданина Д.Ахадова, проживающего в махалле "Кавола" города Самарканд, произошел пожар. Огнем уничтожены строительные конструкции крыши и домашнее имущество на площади 100 кв. метров, а также пожар уничтожил строительные конструкции крыш соседних домов, принадлежащих гражданам Н.Искандарову на площади 50 кв.метров и А.Турсунову на площади 25 кв.метров.

Из-за короткого замыкания в электропроводке в доме гражданина Н.Мухамадниезова, проживающего на улице М.Улугбек города Андижан, поизошел пожар. Огнем уничтожены строительные конструкции крыши на площади 35 кв. метров, а также строительные конструкции крыши соседнего дома, принадлежащего гражданину А.Маткаримову, на площади 5 кв.метров.

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