В Сурхандарьинской области усилены меры по защите населения от оползня

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля в промежутке между 9 и 10 часами утра, на расстоянии 0,8 км северо-восточнее от населенного пункта Хандиза Узунского района Сурхандарьинской области, в верховье сая Харкушсай началась активизация схода оползня, предполагаемым объемом 500 тыс. куб.метров, ежедневно смещающегося в направлении населенного пункта на 20-40 метров, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В связи с расширением зоны воздействия оползневого процесса приняты экстренные меры по переселению 307 жилищных хозяйств в безопасные места.

По решению областного хокимията, для жителей 127 хозяйств, переселенных на постоянные места жительства в МСГ Себзор Денауского района, выделены земельные участки по 8 соток на каждое хозяйство. В случае устранения угрозы схода оползня, остальные временно переселенные хозяйства будут возвращены на постоянные места жительства.

В настоящее время с переселенным населением ведут работу психологи МЧС. Всем жителям поселка предоставляется бесплатное питание, медицинское обслуживание, реализуются меры социального характера.

В районе развития оползня со стороны соответствующих служб продолжается несение круглосуточного дежурства и функционирование постов наблюдения, с целью недопущения жителей в оползнеопасную зону.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на транспорте, автодорожной службой проложена новая обводная дорога протяженностью 1,1 км из песочного щебня. Также выровнен 1 км нижней части новой автодороги.

В целях предупреждения наводнений, возможных при перекрытии оползневой массой реки Хурсанд, протекающей в нижней части поселка, активно ведутся работы по прокладке вдоль ее русла трубопроводов.

Группа специалистов ГСЧС области продолжает работы по предупреждению возможных последствий схода оползня, а также снижению волнений среди населения.

УЗИНФОРМ