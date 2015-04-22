Введена в обращение серия почтовых марок

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. В рамках мероприятий по подготовке празднования 9 мая – Дня памяти и почести АО "Узбекистон почтаси" и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение серия почтовых марок специального выпуска, сообщает информационная служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Серия отпечатана в виде сцепки с промежуточным купоном и состоит из 2 почтовых марок.

На почтовых марках изображены скульптура мемориального комплекса "Скорбящая мать" и торжественное поздравление ветеранов войны.

На купоне сцепки расположен вечный огонь, надпись на узбекском языке в латинской графике "9 мая - День памяти и почести" и книга с именами героев Второй мировой войны, которая находится на Аллее памяти на площади Мустакиллик.

Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация гребенчатая. Размер почтовых марок 42х30мм. Тираж 10 тысяч экз. Дизайнер – У. Юсупалиев.

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