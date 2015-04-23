Наманганский конник стал чемпионом страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем на днях в конно-спортивном клубе "Аллюр" Бостанлыкского района Ташкентской области чемпионате Узбекистана по конному спорту наманганский спортсмен завоевал звание чемпиона.

В состязаниях по конкуру – преодолению препятствий на коне – наряду с опытными наездниками состязались и молодые спортсмены.

В соревнованиях по преодолению препятствий высотой 130 сантиметров победил Сардор Тургунбаев из Наманганской области. Второе место занял Умид Комилов, третье место досталось Владимиру Шмелеву из Самаркандской области.

Чемпионом в конкуре с высотой препятствия 150 сантиметров первое место занял Аъзам Талиббаев из Ташкентской области, второе и третье места – Гайрат Назаров из Ташкента и Умид Комилов из Самаркандской области.

В преодолении препятствий высотой 120 сантиметров среди наездников в возрасте 12 – 15 лет призовые места завоевали представители столицы.

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