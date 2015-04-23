Энергетики играют в футбол

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Турнир в честь Навруза по мини-футболу завершился в понедельник в АО "Наманганэлектросеть". В нем играли 18 команд подразделений организации – отделы и службы. Среди игроков были люди пожилого возраста – 55 лет и старше.

С учетом такого большого числа желающих организаторы решили применить жесткую олимпийскую систему – проигравшая команда сразу вылетает. По итогам упорных матчей в полуфинал пробилась "великолепная четверка" – коллективы управления, службы релейной защиты и автоматики (СРЗА), службы изоляции и защиты от перенапряжения и испытания (СИЗПИ), энергосбыта.

В первом полуфинале команда службы СРЗА одолели спортсменов энергосбыта – 2:1, а парни из СИЗПИ переиграли коллектив управления – 3:0.

В финале в интересной борьбе победили спортсмены отдела релейной защиты и автоматики – 3:2. А призовое третье место разыграли коллективы управления и энергосбыта, где сильнее оказались энергосбытчики – 5:4.

Соревнования были организованы администрацией АО "Наманганэлектросеть" и профсоюзным комитетом. Победители и призеры получили памятные подарки. Также были награждены команды за волю к победе, самый молодой и самый пожилой футболисты.

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