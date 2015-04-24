Наманганские волейболистки – победительницы мемориала Дуюновой

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Волейболистки Наманганской области стали победительницами недавнего республиканского турнира памяти двукратной олимпийской чемпионки Веры Дуюновой.

Это соревнование проводится уже в третий раз среди девушек не старше 18 лет в Ташкенте.

Сборная Наманганской области, составленная из волейболисток областного центра, Янгикурганского и Уйчинского районов, была основным претендентом на победу. Напомним, что год назад наши девушки стали победительницами игр "Баркамол авлод" в Намангане.

Вот и на этот раз им не нашлось равных. В групповом турнире наманганские девчата уверенно переиграли соперниц из Джизака, Ферганы и Андижана с одинаковым счетом 3:0.

А в финале они разобрались с девушками из Хорезмской области – 3:1, взяв главный приз соревнований.

Вера Дуюнова в составе сборной Союза побеждала на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов, чемпионка мира 1970 года, Кубка мира 1973 года. В 1965 – 1975 годах выступала за "Спартак"/"Автомобилист" (Ташкент). После окончания спортивной карьеры работала директором ташкентской СДЮШОР, вице-президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана.

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