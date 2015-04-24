"Рукописи не горят!"

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Библиотекарь Университета Мариотт штата Юта стипендиат программы специалистов Уильяма Фулбрайта Рэндал Сильверман на встрече во вторник с узбекскими журналистами в посольстве США рассказал о своем опыте изучения и сохранения древних рукописей.

Как поделился гость, это уже третий его приезд в нашу страну, и одна из его задач – больше узнать о роли Центральной Азии, и Узбекистана в частности, в истории производства бумаги, особенностях технологии и способах сохранения древних рукописей и рассказать об этом миру.

Этот аспект в научных кругах не слишком хорошо известен, мало об этом пишут ученые, отметил господин Сильверман.

Бумага, как известно, была изобретена в Китае примерно за 300 лет до нашей эры. Она по Великому шелковому пути завозилась в Центральную Азию, Европу. Производилась бумага из растения гибискус.

"А еще через тысячу лет в нашем регионе изобрели новую технологию, способную заменить не растущий здесь гибискус. Чтобы получить бумагу, старую одежду из льна дробили, расщепляя на волокна целлюлозы, смешивали с водой. Затем вынимали полученную смесь из воды ситом. Вода стекала, происходила химическая реакция, в результате волокна склеивались", – примерно так и делалась бумага в Центральной Азии и Индии с 750 г. н. э., по рассказу Р. Сильвермана.

Уникальной особенностью этого способа изготовления бумаги является последующее многократное (8 раз) натирание листа бумаги рисовым или пшеничным крахмалом, что придавало ей гладкость, и она не впитывала воду как промокашка. Такую бумагу использовали для каллиграфического письма. Подобные технологии в Европе применялись только через 500 лет. Бумага получается столь прочной на разрыв, как и современные деньги.

Рассказывал гость и о способах хранения рукописей – прохлада, сухость, вентиляция, стабильная температура. Все эти условия соблюдаются в старинных зданиях региона, построенных из самана – глины, смешанной с соломой. Толстые стены позволяют хранить безболезненно уникальные рукописи. Узбекистан вследствие этого обладает целым рядом выдающихся документов, включая знаменитый Коран Османа.

Условия в отделах хранения рукописей в Национальной библиотекой имени Навои специалист из США оценил как нормальные, хотя от более подробных комментариев отказался, сославшись на недостаточное знакомство с этим вопросом.

Визит, уже не первый в нашу страну одного из ведущих мировых экспертов по сохранению и восстановлению древних рукописей, показывает, насколько большое духовное и научное значение имеют уникальные артефакты отечественной истории. В этой области Рэндал Сильверман активно сотрудничает с Национальной библиотекой имени Навои и другими библиотеками по всей стране по сохранению уникальных рукописей Узбекистана и других ценных коллекций.

Кстати, отвечая на вопрос одного из корреспондентов, господин Сильверман сказал, что в принципе рукописи можно хранить вечно. Прав Михаил Булгаков, устами своего персонажа воскликнувший: "Рукописи не горят!". И еще важный момент: хотя американский библиотекарь много пользуется электронными гаджетами, но предпочитает взять в руки "живую" книгу, ощущая ее не только как источник знаний, но и тепло рук ее изготовивших.

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