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"Художницы" предпочитают танго
24.04.2015 20:09

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Фестивалем красоты, грации и изящества стал завершившийся в среду в спорткомплексе "Пахлавон" Намангана молодежный чемпионат страны по художественной гимнастике. Болельщики смогли воочию увидеть лучших "художниц" Узбекистана.

Финальный аккорд турнира – состязания в групповых упражнениях – вообще удались. Тем более, что впервые наманганские девушки поднялись на пьедестал почета.

Оказалось, что многие спортсменки – большие любительницы танго. А потому мотивы жаркого, страстного испанского танца звучали почти в каждом номере.

Увы, не обошлось и без ошибок – коварные снаряды – скакалки, ленты, мячи – выскальзывали из тоненьких девичьих рук, падали, опускались при подбросах совсем не в том месте, как рассчитывали.

Старший тренер сборной Татьяна Абдураманова особо отметила успех сборной Намангана в групповых упражнениях: "Третье место ваших девушек абсолютно заслуженно".

Наманганские "художницы" набрали по сумме двух упражнений с лентами и мячами 17,75 балла, совсем немного отстав от Навоиской области (18,8 балла) и Бухары (22,8 балла).

Среди самых маленьких (не старше 10 лет) сильнейшей стала Тахмина Икромова из Самарканда, набравшая в упражнениях со скакалкой и обручем 27,1 балла, опередившая столичных девушек. В группе 2003 года рождения чемпионское звание выиграла Полина Тен из Ташкента.

Наиболее интересным было соперничество среди девушек, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта и мастеров. Нуриниссо Усманова (Самарканд) оставила в многоборье (скакалка, обруч, мяч и булавы) столичных гимнасток не у дел, набрав 58,75 балла. Она больше чем на балл опередила Сабину Ташкенбаеву и 4 балла – Алексию Киселеву.

Зато среди мастеров столичные девушки взяли реванш, завоевав весь пьедестал почета. Чемпионкой стала Равиля Фархуддинова (64,5 балла), за ней расположились Анора Давлятова (58,4 балла) и Шахзода Гулямова (57,7 балла).

В отдельных видах по программе кандидатов в мастера спорта победили Татьяна Ким (Ташкент) в упражнении со скакалкой, Нуриниссо Усманова (Самарканд) – с обручем, Сабина Ташкенбаева – с мячом и булавами.

Среди мастеров спорта в этих же видах звания чемпионок страны досталось Равиле Фархутдиновой (Ташкент) – с обручем, Рухшона Иргашева (Сакмарканд) – мячом, Анора Давлятова (Ташкент) – с лентой и булавами.

"Можно отметить возросший артистизм и мастерство узбекистанских "художниц". Мы увидели звезд отечественной художественной гимнастики. А стоит сказать, что наши девушки – одни из лучших на континенте", – говорит директор СДЮСШОР № 3 "Пахлавон" Элла Вишнякова.

Также, по ее словам, гости из всех регионов Республики были довольны созданными в Намангане условиями, что было подчеркнуто во время торжественного закрытия турнира.

Долго отдыхать, впрочем, девочкам не придется. Уже 4 мая начнется в Ташкенте открытый чемпионат Узбекистана. В нем предполагается участие спортсменок из стран Центральной Азии.

УЗИНФОРМ

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