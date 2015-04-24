В дружбе народов – наше будущее

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Национальный вопрос носит для нашей страны важнейший характер. Это положение стало ключевым на прошедшем в Намангане научно-практическом семинаре "Роль национального духовного наследия в развитии здорового поколения".

Участниками форума стали представители Республиканского Интернационального культурного центра, творческого объединения "Тасвирий ойна", Комитета женщин Узбекистана, активисты национальных культурных центров области, студенты.

В фойе Молодежного центра была развернута экспозиция, представляющая работу НКЦ нашей области, изделия ремесленников. Гости семинара с большим интересом ознакомились с выставкой.

Перед началом семинара был продемонстрирован фильм "Многонациональный Узбекистан", задавший тон последующему обсуждению.

Вела семинар заместитель хокима области Манзура Азизова. Она предоставила слово члену Сената Республики Узбекистан, хокиму области Баходиру Юсупову.

Глава области отметил важность темы семинара и пожелал ему успеха. В нашей стране созданы все условия для развития культур представителей всех народов, проживающих в Узбекистане. Таким образом была создана основа для обеспечения мира и стабильности в обществе. Это главный фактор всех наших сегодняшних успехов. Мы искренне гордимся созидательной силой нашего народа.

"Каждый гражданин Узбекистан должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие", – подчеркнул в своем выступлении ответственный работник аппарата Президента Илес Мирзиятов.

Актуальность сохранения и укрепления мира и межнационального согласия в нашей стране тем более очевидна на примере событий в Украине, терактов экстремистских группировок "Бока харам", в Сирии, Ираке и других печальный событиях, сказал в своем докладе заведующий отделом Комитета по делам религий при Кабинете Министров Миродил Хайдаров.

Много внимания в выступлениях на форуме было уделено и теме старшего поколения, приближающегося Дня памяти и почестей, юбилею Победы над фашизмом. Так, директор Интерцентра Насриддин Мухаммадиев отметил, что в нашей стране проживает свыше восьми тысяч людей, старше ста лет, отметил внимание руководства к защите интересов пожилых людей. Ярким примером стал недавний Указ Президента о мерах по социальной поддержке ветеранов.

А заместитель председатель Комитета женщин Республики Гулнора Марупова отметила важность созданных мемориалов "Скорбящая мать" как центров почитания погибших во Второй мировой войне узбекистанцев.

На форуме также выступили и представители молодежи – студентка академического лицея при Наманганском инженерно-технологическом институте Юлиана Аношина и студент этого вуза Алижон Абдувахобов.

А после обсуждения для всех участников форума прошел концерт, представивший яркую палитру культур народов Республики – русские, татарские, таджикские, кыргызские, узбекские танцы и песни зажгли зал.

Форум завершил свою работу. Но, думается, основная мысль – давайте жить дружно – осталась в умах и сердцах.

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