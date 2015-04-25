Спецпредставитель главы ООН посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) послом Мирославом Енчем, отбывающим из региона в связи с завершением своей дипломатической миссии и заступлением на должность помощника генсека ООН по политическим вопросам.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и ООН в сфере обеспечения безопасности, управления трансграничными водно-энергетическими ресурсами, борьбы с трансграничной преступностью и наркотрафиком, рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов, а также практические аспекты участия узбекской делегации в предстоящей 29-30 апреля в Вене (Австрия) встрече старших должностных лиц стран Центральной Азии для обсуждения вопросов применения норм международного права в укреплении регионального сотрудничества в сфере водопользования.

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