



Поздравления для Президента продолжают поступать



ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов продолжает получать поздравительные послания по случаю победы на прошедших 29 марта выборах на пост главы государства. Так, узбекского лидера поздравили Президент Финляндской Республики Саули Нийнистё, Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, премьер-министр Малайзии Дато Сери Мохд Наджиб Тун Абдул Разак, министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер, сенатор Бельгийского парламента, председатель группы межпарламентского сотрудничества "Бельгия-Узбекистан" Ален Дестекс, председатель и исполнительный директор компании "Mаксам" Хосе Фернандо Санчес- Хунко, президент компании "Шиндонг Ресорсиз" Ким Ёнг Гу, президент и главный исполнительный директор "Соджиц Корпорейшн" Йоджи Сато, председатель корпорации "Тойота Цусё" Джунзо Шимизу, президент и главный исполнительный директор "Мицуи и Ко." Татсуо Ясунага и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи