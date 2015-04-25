В закон Узбекистана "О ветеринарии" внесут изменения

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Комитете Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по аграрным и водохозяйственным вопросам прошло обсуждение проекта новой редакции закона "О ветеринарии", который был принят в Республике в 1993 году и требует внесения изменений в ряд норм и положений в соответствии с требованиями нового времени и мировыми стадартами.

Нововведения будут направлены на регулирование порядка эффективного взаимодействия ветеринарной службы с другими министерствами и ведомствами, производства и использования лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, определение правовых основ системы контроля в данной сфере, порядка проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, лабораторных испытаний в области ветеринарии, введение и уточнение требований относительно оборота ветеринарных лекарственных средств и пищевых добавок, ветеринарных требований при скотобойне, производстве и обороте товаров под государственным ветеринарным надзором, при обороте и уничтожении биологических отходов и т.д.

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