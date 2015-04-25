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В 2015 году ННО Узбекистана выделят 10 миллиардов сумов на развитие гражданского общества
25.04.2015 09:37

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного Фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, которое было посвящено вопросам распределения средств Общественного фонда при Олий Мажлисе Республики Узбекистан на поддержку негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информацией и других институтов гражданского общества, финансирования перспективных, социально и общественно значимых программ и проектов субъектов социального партнерства на 2015 год.

На заседании было сообщено, что на реализацию приоритетных задач в сфере углубления демократических реформ и формирования гражданского общества предлагается использовать средства в размере 10 млрд. сумов, которые будут выделены из Государственного бюджета Республики Узбекистан. Объем, выделяемых средств по сравнению с 2014 годом, вырос на 22 %.

Данные средства пойдут на проекты, направленные на защиту демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов населения, решение гуманитарных проблем, конкретных социально-экономических вопросов регионов, дальнейшее повышение социальной активности граждан.

При этом программы и проекты субъектов социального партнерства будет поддержаны в виде государственной субсидии, социального заказа и грантов на конкурсной основе.

В частности, 20 % выделяемых средств (2 млрд. сумов) будут выделены в качестве государственных социальных заказов, приоритетными направлениями для которых будут:

  • оказание содействия в реализации задач, определенных в Государственной программе "Год внимания и заботы о старшем поколении",
  • содействие в воспитании физически здорового и гармонично развитого подрастающего поколения,
  • укрепление основ демократического правового государства и гражданского общества, межнационального согласия,
  • обеспечение реализации действенных и адресных мер по социальной защите одиноких престарелых граждан, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения,
  • совершенствование механизмов социального обслуживания, укрепление материальной базы медико-социальных учреждений,
  • усиление роли ННО в осуществлении адресной социальной защиты, материальной и моральной поддержки ветеранам войны 1941-1945 годов, оказание адресной социальной поддержки пожилым людям, проживающим в домах "Саховат" и "Мурувват", создания им благоприятных условий для оздоровления и проживания, повышения уровня и качества жизни, организации культурного досуга.

Еще более 4 млрд. 750 млн. сумов или 47,5% от общего объема средств пойдут на поддержку более 350 проектов ННО, СМИ и других институтов гражданского общества, направленных на воспитание физически здорового и гармонично развитого подрастающего поколения, повышение активности населения, ННО в защите окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, усиление роли институтов гражданского общества в повышении правовых знаний, правовой культуры и правосознания населения. Проекты будут сопровождаться информационно-разъяснительной работой - проведением семинаров, тренингов, "круглых столов" и других мероприятий.

Оставшиеся 3 млрд. 250 млн. сумов или 32,5% от общего объема средств пойдут на государственные субсидии, в конкурсе на получение которых могут принять участие более 2 тысяч ННО и других институтов гражданского общества.

В течение года будет проведено 5 конкурсов на получение грантов, направлениями которых станут:

1. Широкое привлечение ННО к реализации задач, определенных в Государственной программе "Год внимания и заботы о старшем поколении";
2. Поддержка проектов независимых СМИ по освещению хода реализации государственных социальных программ, процессов углубления демократических реформ, формирования и развития институтов гражданского общества;
3. Поддержка проектов ННО, направленных на воспитание физически здорового и гармонично развитого подрастающего поколения;
4. Повышение активности населения, ННО в защите окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
5. Усиление роли институтов гражданского общества в повышении правовых знаний, правовой культуры и правосознания населения.

УЗИНФОРМ

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