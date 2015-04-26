advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
05.05.2018 / 09:25 msk / 11:25 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане упорядочат корпоративное управление
26.04.2015 14:30

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах", который направлен на создание благоприятных условий для широкого привлечения прямых иностранных инвестиций, коренное повышение эффективности деятельности акционерных обществ, обеспечение их открытости и привлекательности для потенциальных инвесторов, внедрение современных методов корпоративного управления, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями.

Документом предписывается:

1. Определить основными направлениями дальнейшего развития системы корпоративного управления:

  • глубокий анализ международного опыта и внедрение на этой основе современных методов корпоративного управления, повышение эффективности использования производственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;
  • приоритетное создание акционерных обществ с участием иностранного капитала, формирование благоприятных условий для широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвестиций;
  • коренную реорганизацию структуры управления акционерными обществами, имея в виду ликвидацию отживших, устаревших подразделений и должностей, внедрение новых, соответствующих современным международным стандартам и требованиям рыночной экономики;
  • повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в стратегическом управлении акционерным обществом, в обеспечении контроля за эффективной деятельностью управленческого персонала;
  • подготовку и повышение профессионального уровня управленческого персонала на основе сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, а также привлечение высококвалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности в акционерных обществах.

2. Принять к сведению, что по результатам проведенного критического изучения действующих акционерных обществ 364 акционерных общества определены как несостоявшиеся и подлежащие ликвидации или преобразованию в другие организационно-правовые формы.

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327, (Азимов Р.) установить жесткий контроль за завершением в срок до 1 октября 2015 года процесса реорганизации указанных акционерных обществ.

3. Одобрить типовую организационную структуру акционерного общества, разработанную на основе глубокого изучения системы организации управления в ведущих зарубежных компаниях, согласно приложению №1.

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления:

  • в трехмесячный срок совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, другими заинтересованными ведомствами и наблюдательными советами акционерных обществ обеспечить приведение организационных структур акционерных обществ в соответствие с типовой структурой, с учетом их отраслевой специфики;
  • в трехмесячный срок провести аттестацию руководящего состава акционерных обществ с долей государства на предмет знания ими современных методов и принципов корпоративного управления, менеджмента и маркетинга, владения информационно-коммуникационными технологиями и их применения в системе управления производством;
  • по итогам аттестации принять меры по привлечению на освободившиеся должности новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.

4. Министерству труда и социальной защиты населения, Министерству экономики Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по внесению необходимых изменений в "Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих", вытекающих из новой типовой структуры акционерного общества.

5. Принять предложение Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления о создании, с привлечением ведущих образовательных учреждений Германии и других экономически развитых стран, Научно-образовательного центра корпоративного управления на базе упраздняемой Высшей школы бизнеса, возложив на него методическое обеспечение внедрения организационных форм и современных методов корпоративного управления, а также подготовку и повышение квалификации управленческого персонала в этой сфере в соответствии с международными требованиями и стандартами.

Кабинету Министров в месячный срок принять в установленном порядке Решение об организации деятельности Научно-образовательного центра корпоративного управления, определив его задачи, функции, структуру, квоты приема слушателей, а также меры по обеспечению эффективной работы центра.

6. Утвердить Программу мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления согласно приложению №2.

Кабинету Министров обеспечить системный контроль за качественной реализацией мероприятий, включенных в Программу, в установленные сроки.

7. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2015 года:

  • решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;
  • при обращении акционеров, в том числе миноритарных, с иском в хозяйственный суд о нарушении их прав и законных интересов, им предоставляется отсрочка от уплаты государственной пошлины, с последующим ее взысканием с виновной стороны.

8. Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, на основе успешного опыта Германии и других развитых стран, в срок до 1 августа 2015 года разработать и утвердить Кодекс корпоративного управления, предусматривающий в едином документе, с учетом международной практики:

  • рекомендации по внедрению передовых методов корпоративного управления, включая определение стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, системы внутреннего контроля и механизмы эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами;
  • внедрение типовой организационной структуры, с учетом масштабов, отраслевой специфики и направлений деятельности акционерных обществ;
  • повышение прозрачности деятельности акционерных обществ, публикацию ими информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности.

9. Принять к сведению, что:

  • с 1 июля 2015 года в наименованиях акционерных и других хозяйственных обществ не допускается использование слова "государственный", независимо от доли государства в их уставных капиталах;
  • в течение 2015-2018 годов все акционерные общества перейдут к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности.

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления в срок до 1 июля 2015 года утвердить график публикации ежегодной финансовой отчетности акционерных обществ в соответствии с международными стандартами.

10. Освободить:

  • акционерные общества от уплаты единого социального платежа с фонда оплаты труда иностранных работников, привлеченных в качестве управленческого персонала;
  • доходы иностранных специалистов, полученные от их деятельности в качестве управленческого персонала, от уплаты подоходного налога, налога на доходы у источника, а также обязательных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

11. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ