В Узбекистане упорядочат корпоративное управление

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах", который направлен на создание благоприятных условий для широкого привлечения прямых иностранных инвестиций, коренное повышение эффективности деятельности акционерных обществ, обеспечение их открытости и привлекательности для потенциальных инвесторов, внедрение современных методов корпоративного управления, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями.

Документом предписывается:

1. Определить основными направлениями дальнейшего развития системы корпоративного управления:

глубокий анализ международного опыта и внедрение на этой основе современных методов корпоративного управления, повышение эффективности использования производственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;

приоритетное создание акционерных обществ с участием иностранного капитала, формирование благоприятных условий для широкого привлечения в акционерные общества иностранных инвестиций;

коренную реорганизацию структуры управления акционерными обществами, имея в виду ликвидацию отживших, устаревших подразделений и должностей, внедрение новых, соответствующих современным международным стандартам и требованиям рыночной экономики;

повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в стратегическом управлении акционерным обществом, в обеспечении контроля за эффективной деятельностью управленческого персонала;

подготовку и повышение профессионального уровня управленческого персонала на основе сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, а также привлечение высококвалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности в акционерных обществах.

2. Принять к сведению, что по результатам проведенного критического изучения действующих акционерных обществ 364 акционерных общества определены как несостоявшиеся и подлежащие ликвидации или преобразованию в другие организационно-правовые формы.

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327, (Азимов Р.) установить жесткий контроль за завершением в срок до 1 октября 2015 года процесса реорганизации указанных акционерных обществ.

3. Одобрить типовую организационную структуру акционерного общества, разработанную на основе глубокого изучения системы организации управления в ведущих зарубежных компаниях, согласно приложению №1.

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления:

в трехмесячный срок совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, другими заинтересованными ведомствами и наблюдательными советами акционерных обществ обеспечить приведение организационных структур акционерных обществ в соответствие с типовой структурой, с учетом их отраслевой специфики;

в трехмесячный срок провести аттестацию руководящего состава акционерных обществ с долей государства на предмет знания ими современных методов и принципов корпоративного управления, менеджмента и маркетинга, владения информационно-коммуникационными технологиями и их применения в системе управления производством;

по итогам аттестации принять меры по привлечению на освободившиеся должности новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.

4. Министерству труда и социальной защиты населения, Министерству экономики Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по внесению необходимых изменений в "Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих", вытекающих из новой типовой структуры акционерного общества.

5. Принять предложение Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления о создании, с привлечением ведущих образовательных учреждений Германии и других экономически развитых стран, Научно-образовательного центра корпоративного управления на базе упраздняемой Высшей школы бизнеса, возложив на него методическое обеспечение внедрения организационных форм и современных методов корпоративного управления, а также подготовку и повышение квалификации управленческого персонала в этой сфере в соответствии с международными требованиями и стандартами.

Кабинету Министров в месячный срок принять в установленном порядке Решение об организации деятельности Научно-образовательного центра корпоративного управления, определив его задачи, функции, структуру, квоты приема слушателей, а также меры по обеспечению эффективной работы центра.

6. Утвердить Программу мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления согласно приложению №2.

Кабинету Министров обеспечить системный контроль за качественной реализацией мероприятий, включенных в Программу, в установленные сроки.

7. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2015 года:

решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

при обращении акционеров, в том числе миноритарных, с иском в хозяйственный суд о нарушении их прав и законных интересов, им предоставляется отсрочка от уплаты государственной пошлины, с последующим ее взысканием с виновной стороны.

8. Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, на основе успешного опыта Германии и других развитых стран, в срок до 1 августа 2015 года разработать и утвердить Кодекс корпоративного управления, предусматривающий в едином документе, с учетом международной практики:

рекомендации по внедрению передовых методов корпоративного управления, включая определение стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, системы внутреннего контроля и механизмы эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами;

внедрение типовой организационной структуры, с учетом масштабов, отраслевой специфики и направлений деятельности акционерных обществ;

повышение прозрачности деятельности акционерных обществ, публикацию ими информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности.

9. Принять к сведению, что:

с 1 июля 2015 года в наименованиях акционерных и других хозяйственных обществ не допускается использование слова "государственный", независимо от доли государства в их уставных капиталах;

в течение 2015-2018 годов все акционерные общества перейдут к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности.

Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления в срок до 1 июля 2015 года утвердить график публикации ежегодной финансовой отчетности акционерных обществ в соответствии с международными стандартами.

10. Освободить:

акционерные общества от уплаты единого социального платежа с фонда оплаты труда иностранных работников, привлеченных в качестве управленческого персонала;

доходы иностранных специалистов, полученные от их деятельности в качестве управленческого персонала, от уплаты подоходного налога, налога на доходы у источника, а также обязательных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

11. Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева.

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