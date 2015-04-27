Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял посла США

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял посла США27.04.2015 18:11
ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен была принята министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
Встреча была организована для подписания дополнения к Соглашению по содействию в области контроля за наркотиками и правоприменению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Соединенных Штатов Америки от 14 августа 2001 года, сообщает МИД Узбекистана.
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