Узбекистан и Кувейт расширяют межпарламентское взаимодействие

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля в Олий Мажлисе Узбекистана прошла встреча заместителя спикера Законодательной палаты Сарвара Отамуратова с членами кувейтской делегации, прибывшей в Ташкент во главе с председателем межпарламентской группы дружбы Национального собрания Государства Кувейт Саудом аль-Хариджи в рамках регулярных встреч по развитию межпарламентских связей между двумя странами.

В ходе встречи делегация Кувейта былв ознакомлена с деятельностью Олий Мажлиса Республики Узбекистан, проводимыми в стране социально-экономическими преобразованиями.

УЗИНФОРМ