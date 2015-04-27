Праздник птиц прошел в янгикурганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. В настоящий волшебный сад с множеством экзотических птиц и растений превратили актовый зал школы № 7 Янгикурганского района Наманганской области ученики 7-х классов в ходе традиционного праздника птиц. Такое мероприятие проходит здесь ежегодно.

"Ребята собрали певчих перепелок, попугаев разных пород, голубей, были даже и японские куры-бентамки. Кроме того, ученики собрали здесь множество комнатных цветов и растений, что в сочетании с диковинными птицами выглядело просто удивительно", – рассказывает учительница биологии Ш. Абдухаликова.

Далее прошла интересная викторина по орнитологии: ребята наперебой называли птиц, которые они успели изучить, их повадки и признаки, ареал обитания.

Праздник оказался на редкость интересным. Многие педагоги отметили, что эта выставка представляет собой не только наглядное пособие по биологии, но и настоящий уголок психологической разгрузки, где ученики и педагоги могут отдохнуть и настроиться на позитивный лад.

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