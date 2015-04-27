Наманганец стал чемпионом страны по велоспорту

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся в Намангане в пятницу чемпионате Узбекистана по велоспорту среди юниоров наманганец Дильмурод Сиддиков стал победителем в групповой гонке по очкам на 72 круга.

Дильмурод набрал 57 очков, что дало ему первое место на этом этапе. По сумме всех этапов наманганский трековик добыл 241 очко, опередив сырдарьинца Рустема Султанова на 25 очков. Замкнул призовую тройку представитель столичной области Дмитрий Панкратов – 195 очков.

Отметим, что всего 1 очко уступил ему другой наманганский велогонщик Владислав Федоров. Третий наманганец Алишер Якуббаев финишировал пятым.

Лидер наманганского велоспорта не ограничился одной медалью. Дильмурод также завоевал бронзовую медаль в состязаниях "быстрый круг" и серебряную в гите на 1000 метров.

Четвертую медаль в копилку сборной области принес Акмаль Уктамов в гонке преследования на 2 км. Его результат 2.56,78. На 6 секунд быстрее проехал дистанцию победитель – Тимур Шукуров из Ташкентской области.

В состязаниях девушек отличилась столичная спортсменка Ольга Жантуганова, ставшая чемпионкой страны в групповой гонке на 18 кругов, в "быстром круге" и серебряным призеров в гите на 500 м с места.

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