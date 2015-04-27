В Намангане провели медосмотр ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Под лозунгом "Никто не останется без заботы и внимания" в Наманганской области прошла неделя углубленного медицинского осмотра пожилых людей и, в первую очередь, ветеранов Второй мировой войны и трудового фронта.

Акция приурочены к отмечаемому в Узбекистане Дню памяти и почестей и 70-летию Победы над фашизмом. Участников боевых действий и тружеников тыла в годы войны навещают работники учреждений здравоохранения.

В последнее время участник войны Абдумаджид-ота Раимов чувствовал себя неважно, ухудшились зрение и слух. Но неожиданно в его доме появился медицинский десант в составе отоларинголога Хасанбоя Абдурахманова, офтальмолога Нажмиддина Ёкуббоева, терапевта Абдували Аскарова. Они провели тщательный осмотр и приняли меры для экстренного лечения. Председатель областного АО "Дори-Дармон" Рахимжон Косимов вручил ветерану специальную аптечку, доставленную из столицы.

"Сейчас активно работают группы врачей под руководством внештатного хирурга Т. Мадумарова, главных офтальмолога А. Сулейманова, невропатолога Н. Саримсакова, терапевта Р. Абдуллаева, уролога Ю. Дусанова и отоларинголога В. Камбарова", – говорит главный специалист облздрава Фуркатжон Рахматов.

По его словам, более чем у 500 ветеранов выявлены симптомы различных заболеваний, 451 пациент с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, органов зрения и слуха проходят амбулаторное лечение. Полсотни ветеранов направлены на лечение в ведущие специализированные клиники Узбекистана, 25 человек отдохнут и поправят здоровье в известных санаториях.

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