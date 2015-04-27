



Регби-7 дебютировало в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. В спорткомплексе "Баркамол авлод" в воскресенье прошел первый тур национального чемпионата среди женских и мужских команд. Соревнования вызвали большой интерес. На открытии выступил хоким области, сенатор Баходир Юсупов и президент Федерации регби-7 Узбекистана, сенатор Содик Сафаев. В турнире приняли участие 12 мужских и 5 женских команд из Ташкента, Каракалпакстана, Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Навоийской и Самаркандской областей. В итоге на первое место вышел мужской коллектив "Канот-1" (Ташкент), за ним расположились команды "Университет (НУУ) и "Джизак". Среди женщин лидируют студентки НУУ, представительницы Нукуса на втором месте, а вот на третье вышли наманганские девушки. Второй тур состоится в мае. Напомним, что регби-7 недавно стал олимпийским видом спорта. Он будет дебютировать уже в следующем году на Играх в Рио-де-Жанейро. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи