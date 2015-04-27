Волонтеры подарили наманганскому ветерану войны пылесос

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Наманганские волонтеры навестили в воскресенье ветерана Великой Отечественной войны Завдата Курбановича Рахимова, принесли подарки, лекарства и провели генеральную уборку квартиры.

Бывший десантник, которому уже 90 лет, проживает вместе с женой 83-летней Равилей Халиуловной Хабибуллиной. Оба серьезно болеют, с трудом передвигаются по квартире. Продукты им покупают сердобольные соседи. У них 5 детей, но все живут далеко, в России, почти не вспоминают о стариках. Разве что иногда звонят.

Группа молодых людей организовалась в социальной сети. Помочь вызвались и проживающие в разных странах наманганцы, приславшие денежные переводы. Группа из 8 человек пришла в воскресенье в гости к ветерану войны, чтобы помочь достойно встретить юбилей Великой Победы. Дедушка был очень удивлен такому "нашествию".

Ребята принесли продукты к празднику, девушки тем временем основательно прибрались в двухкомнатной "хрущевке" – везде протерли пыль, выбросили ненужный хлам, помыли окна, раковины в ванной, пропылесосили ковры и паласы, повесили чистые занавески. Всю это домашнюю работу пожилым людям просто невозможно сделать.

Завдат Курбанович попал в действующую армию в 1943 году, был бравым десантником, после войны 40 лет проработал на местном химзаводе (ныне АО "Карбонам").

А главный сюрприз ветерана и его супруг ждал в конце – волонтеры подарили им новенький пылесос.

"В следующее воскресенье мы собираемся также прийти к другому участнику войны. Может, к нам присоединятся и другие желающие", – говорит одна из волонтеров Карина.

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