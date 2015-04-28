Новые поздравления для Президента

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримов продолжают приходить поздравительные послания от глав зарубежных государств и сотрудничающих с Республикой иностранных организаций по случаю переизбрания на президентский пост.

Так, узбекского лидера поздравили король Испании Фелипе VI, председатель Правительства Королевства Испания Мариано Рахой, король бельгийцев Филипп, Президент Республики Сербия Томислав Николич, Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Вана Руссефф, председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Модесто Кастро Рус, спикер Национального собрания Государства Кувейт Марзук Али аль-Ганим и президент университета Васеда Каору Камата.

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