Узбекистан и Венгрия развивают деловое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Ташкенте прошел узбекско-венгерский бизнес-форум и кооперационная биржа, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом представительная делегация правительственных и деловых кругов Венгрии во главе с заместителем министра иностранных дел и торговли Венгрии, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству ЛаслоСабо.

В ходе форума были организованы презентации экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана, возможностей инвестиционного климата страны. Приоритетными направлениями развития партнерства были названы сельское хозяйство, финансы, фармацевтика и здравоохранение, пищевая промышленность, производство строительных материалов, очистительных систем для промышленных и коммунальных объектов и другие.

Практические аспекты развития взаимодействия были обсуждены представителями бизнеса двух стран в ходе кооперационной биржи.

УЗИНФОРМ