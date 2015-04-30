Визит делегации Узбекистана в Пекин

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля в столице Китайской Народной Республики завершилось трехдневное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, на котором представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили практические вопросы подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств в Уфе (Россия), других уставных органов ШОС.

Как сообщает МИД Узбекистана, также на заседании была озвучена информация об итогах работы миссий наблюдателей от ШОС на выборах Президента Республики Узбекистан 29 марта и Президента Республики Казахстан 26 апреля текущего года.

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