Визит делегации Узбекистана в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля в столице Австрии, Вене, завершила работу 2-я встреча старших должностных лиц профильных ведомств государств Центральной Азии по вопросам международного водного права, на котором Узбекистан был представлен делегацией в составе ответственных сотрудников министерств сельского и водного хозяйства, иностранных дел, а также Исполнительного комитета Центрального Кенгаша Экологического движения.

В течение 2 дней представители стран ЦА, институтов ООН, Всемирного банка, Международного Фонда спасения Арала и других международных организаций обсуждали вопросы, связанные с практическим применением основополагающих принципов и норм международного права в сфере управления трансграничными водными ресурсами в регионе.

Встреча была организована Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

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