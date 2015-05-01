Открытые уроки русского языка прошли в Чиназе

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Семинар учителей русского языка Ташкентской области "От эксперимента к компетентности" состоялся 28 апреля при поддержке и участии Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, Ташкентского областного института повышения квалификации и переподготовки кадров, Чиназского районного отдела по методическому обеспечению и организации учреждений народного образования и Чиназского русского культурного центра.

В рамках семинара прошел цикл уроков русского языка и внеклассное мероприятие, посвященные творчеству русских поэтов и поэзии военных лет, сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

На уроках 2-х, 5-х, 7-х и 9-х классов общеобразовательных школ города Чиназа были успешно использованы методы интерактивного преподавания русского языка: устные задания, командные викторины, а также взаимопроверка и другие.

Особое внимание всех участников мероприятия привлекли выступления ребят на творческом внеклассном мероприятии, где они выразительно читали стихотворения Александра Твардовского, Булата Окуджавы, Константина Симонова и исполнили песни военных лет.

В заключение учителям-русистам были вручены комплекты учебной и методической литературы от Российского центра науки и культуры в Ташкенте.

УЗИНФОРМ