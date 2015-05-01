В Намангане обсудили стандарты качества

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в среду завершился цикл учебных семинаров, проведенных Наманганским управлением стандартизации и метрологии (УСМ) и центром испытаний и сертификации (ЦИС), областным территориальным управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана по теме "Международные стандарты серии ISO 9000".

Участниками семинаров стали представители предприятий, внедривших системы менеджмента качества и поставляющих продукцию на экспорт.

Перед ними с докладами по вопросам разработки, внедрения, аудита и сертификации систем качества, построенных на базе стандартов ISO серии 9000, выступили ведущие специалисты НИИ стандартизации, метрологии и сертификации Н. Кабаева и Н. Муминов, УСМ М. Абдуллаев и ЦИС А. Орифбаев.

Полученные участниками семинаров знания помогут многим предприятиям поднять качество выпускаемой продукции на более высокий уровень, успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.

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