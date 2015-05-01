Наманганский бизнес осваивает мировой рынок

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в среду определили победителей городского этапа традиционного конкурса предпринимателей "Ташаббус-2015".

В мероприятии, которое состоялось в колледже строительства и дизайна, приняли участие более полусотни предпринимателей, ремесленников и фермеров, представившие широчайший спектр товаров народного потребления.

Как подчеркнул, выступая на открытии мероприятия, хоким города Баходир Бекходжаев, в последнее время предприниматели города Намангана наладили производство множества новых видов товаров и успешно осваивают мировой рынок. В минувшем году объем экспорта составил почти 25 млн. долларов США, а в нынешнем им предусмотрено выделить банковских кредитов на более чем 300 млрд. долларов.

По решению жюри победителем номинации "Лучший предприниматель" стал директор ООО "Наманган момик сочиклари" Гиёсиддин Бобохонов. Это предприятие уверенно наращивает объемы производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.

Лучшим ремесленником стал мастер Юнусбек Азимов, который возрождает традиции древнего шелкоткачества и выпускает национальные ткани атлас и адрас, бекасам.

Им предстоит защищать честь города на областном этапе.

Были также поощрены предприниматели и ремесленники в различных номинациях.

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