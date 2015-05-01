Наманганский конник выиграл Гран при на этапе Кубка мира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Двойной успех праздновали наманганские жокеи на этапе Кубка мира в Ташкенте, завершившемся в минувшие выходные, – Абдулазиз Маматханов стал победителем, а Владимир Шмелев занял второе место. В среду на ипподроме Намангана прошло чествование героев спорта.

Это не первый крупный успех городской школы конного спорта. Ранее аналогичного успеха добивался Владимир Шмелев. "Но впервые победа на этапе Кубка мира Центральноазиатской лиги достигнута всадником из Намангана на лошади, выращенной у нас же", – отмечает директор ДЮСШОР конного спорта Адхам Зиятов.

Наши наездник опередил соперников из трех стран региона – Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Успех 22-летнего наманганца Абдулазиза Маматханова тем более значим, что ему – дебютанту! – единственному из 15 претендентов удалось пройти 510 метров с препятствиями до 160 см без ошибок, к тому же в проливной дождь. Таким образом Абдулазиз выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Привел восходящую звезду отечественного конного спорта на ипподром его тренер Сергей Шмелев, увидевший, что подросток – сын его соседей – мается без толку. Парень оказался трудолюбивым, по-хорошему настырным. Абдулазиз сумел найти подход к молоденькому своенравному жеребцу по кличке Форджулия. Именно с этим четвероногим партнером он и добился пока самого громкого успеха.

Будем надеяться, что молодой спортсмен продолжит успешные выступления на предстоящих двух этапах Кубка мира – в Бишкеке 21 – 24 мая и Алматы 2 – 5 июля.

"По их итогам лучший всадник получит путевку на финал Кубка мира, который состоится в апреле следующего года. Там же будет разыграна и единственная олимпийская лицензия от Центральной Азии. Так что все эти состязания – борьба за путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро", – говорит Сергей Шмелев.

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