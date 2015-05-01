Юбилей Победы в Ташкенте отметили научной конференцией

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 30 апреля, в Ташкенте прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Великой Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

Мероприятие было организовано Представительством Россотрудничества и филиалом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в Ташкенте при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.

Почетными гостями мероприятия стали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Узбекистане: Германии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Азербайджана, Турции, Татарстана, Палестины, Ассоциации военных атташе, аккредитованных в Республике Узбекистан.

Тон конференции задал документальный видеопроект, подготовленный волонтерами-активистами Российского центра науки и культуры в Ташкенте, о Великой Отечественной войне, памяти и Великой Победе, связи времен и поколений, дружбы народов, выступивших в борьбе против фашизма и сломивших натиск "коричневой чумы".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев подчеркнул: "Эта дата и для России, и для Узбекистана поистине знаменательная. Это общая история, это память о боевом братстве, мужестве и героизме воинов всех национальностей, которые, не жалея сил, и самой жизни сражались за свободу".

А Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан Найтхарт Хёфер-Виссинг в обращении к участникам конференции призвал общественность сохранять мир и бороться с нацизмом и неонацизмом в современном обществе.

С докладами выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан Найтхарт Хёфер-Виссинг, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан, советник Посольства России в Узбекистане, доктор исторических наук, профессор Виктор Шулика, президент Академии военных наук Российской Федерации, генерал армии Махмут Ахметович Гареев, ректор филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова в Ташкенте Каландар Абдурахманов, председатель Объединения воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана "Veteran" Талгат Мурадов и другие.

Во второй части конференции для ветеранов и гостей состоялся праздничный концерт военных песен в исполнении ведущих мастеров большой оперной сцены Узбекистана.

Память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие и участники конференции почтили минутой молчания.

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