Узбекский лидер принял министра стратегии и финансов Республики Корея

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с заместителем премьер-министра, министром стратегии и финансов Республики Корея Чой Кёнг Хваном, прибывшим в Ташкент для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного партнерства, приоритетными направлениями которого были названы политическая, торгово-экономическая, промышленная, инвестиционная сферы, машиностроение, электроэнергетика, топливно-энергетический комплекс, высокие технологии, текстильная индустрия, деловое сотрудничество и другие.

В завершение встречи стороны выразили взаимное стремление к углублению узбекско-корейского взаимодействия в области экономики.

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