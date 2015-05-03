Наманганские волейболистки стали чемпионками

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Волейболистки Наманганской области оформили победу в чемпионате Узбекистана среди юниорок. Это произошло после трех уверенных побед в заключительном третьем туре, завершившемся на днях в Ташкенте.

Наманганские девушки последовательно обыграли коллективы из Хорезмской (3:0), Ташкентской (3:0) и Андижанской (3:1) областей.

В общем итоге сборная Наманганской области набрала 36 очков. На второе место вышли андижанские спортсменки – 32 очка, а на третьем – сборная Хорезмской области – 31 очко.

Неделей ранее наманганские волейболистки стали обладателями главного приза республиканского турнира памяти двукратной олимпийской чемпионки Веры Дуюновой. И вот новый успех.

По итогам турнира Назокат Тошпулатова включена в состав сборной Узбекистана на чемпионат Азии среди девушек до 20 лет, который начался на Филиппинах.

А она и еще три подруги ее по команде – Сайера Нурбоева, Зульфия Абдулхаева и Махмуда Акрамова заработали лицензии на поступление на физкультурный факультет любого вуза Республики без экзаменов.

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