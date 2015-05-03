В Намангане прошел фестиваль "Мы – дети великой страны"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Ежегодный фестиваль "Мы – дети великой страны" – яркий, масштабный, запоминающийся форум, он объединяет в благородных устремлениях юношей и девушек всех регионов страны. В четверг на арене "Навбахор" прошел гала-концерт, завершивший трехдневный марафон.

Открыла молодежный форум пресс-конференция, в ходе которой организаторы предоставили журналистам полную информацию о намеченных проектах в рамках данного фестиваля, его сущности и значении, актуальности мероприятия.

В первый день прошла презентация нового проекта "Пусть никто не останется в стороне от внимания и заботы", проведенного в детском доме "Мехрибонлик" Намангана.

Далее в рамках очередного проекта курсанты автомобильной школы областной организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" стали первыми зрителями художественного фильма Национального агентства "Узбеккино" "Шункорлар".

Насыщенно проходила программа форума во всех районах области. К примеру, в Ташбулаке центром форума стала недавно реконструированная детская школа музыки и искусства № 5. Юные музыканты встретили здесь гостей в рамках очередного мероприятия. Так, проект "Депутат и молодежь" был направлен на знакомство аудитории с системой национального законодательства, повышение знаний в правовой сфере.

Своих зрителей нашел и проект "Любимые нами герои". Молодежь с интересом задавала интересующие вопросы, и становилась слушателем увлекательных историй из жизни и деятельности знаменитых артистов и ученых.

В рамках фестиваля прошли встречи с юными спортсменами, достигшими высоких результатов, соревнования, футбольные матчи с участием звезд узбекской эстрады, именитых актеров, активистами ОДМ "Камолот".

Под бурные аплодисменты на поле выходили команды активистов "Камолота" и сборная "звезд" искусства. Перед зрителями прошла настоящая борьба с яркими, а порой и забавными моментами, которые подарили им участники матча.

А завершились торжества, в которых приняли участие многие тысячи молодых людей, грандиозным красочным гала-концертом в четверг на центральном стадионе "Навбахор".

Его приветственным словом открыли хоким области Баходыр Юсупов и первый заместитель председателя Центрального Совета ОДМ Камолот Феруза Мухаммаджанова.

Наманганское областное отделение ОДМ "Камолот" получило подарок от главы государства – новый автобус.

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