В Намангане обсудили итоги первого квартала

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. В пятницу состоялось собрание актива Наманганской области в селекторном формате, посвященное обсуждению итогов социально-экономического развития области за первый квартал нынешнего года. Вел мероприятие хоким области Баходир Юсупов, сообщает информационная служба хокимията области.

За первый квартал валовой территориальный продукт области возрос на 9,1 %, объемы производства промышленной продукции – на 12,7 %, сельского хозяйства на 6,6 %, строительных работ – на 10 %, платных услуг – на 16,2 %.

Начата реализации 22 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 95,2 миллиарда сумов.

Если до 2015 года в области производилось 89 видов продукции, в том числе 80 готовой продукции, то к концу года эти показатели намечено увеличить до 95 и 85 соответственно. Для этого будет введено в строй новых производственных мощностей на 262,5 миллиарда сумов и в течение года произведено продукции на 224 миллиарда сумов.

В частности вместо намеченных в программе к реализации в первом квартале 16 проектов реализовано 18, на что затрачено 3,1 миллиарда (1,5 млрд. сумов – банковские кредиты) инвестиционных средств, создано 218 новых рабочих мест.

Пристальное внимание на собрании было уделено мерам по безусловному выполнению намеченных на 2015 год прогнозных параметров экспорта, обеспечению конкурентоспособности продукции на внешнем рынке. Отмечено, что за первый квартал внешнеторговый оборот области составил 85,4 миллиона долларов, а экспорт равен 38,5 миллиона долларов. В отчетный период экспорт товаров и услуг предприятий-экспортеров достиг 15,4 млн. долларов или в 2,6 раза больше, чем в первом квартале прошлого года, число таких предприятий увеличено с 37 до 46.

На собрании всесторонне рассмотрены вопросы обеспечения полной свободы частному предпринимательству и формирования частной собственности. Отмечено, что по итогам первого квартала доля малого бизнеса в валовом территориальном продукте области составила 67,8 %. По этому показателю область вышла на первое место в Республике.

А в обеспечении занятости населения доля малого бизнеса составляет 82,3 %. За первый квартал этого года по области образовано 464 новых субъектов предпринимательства, а общее число зарегистрированных предприятий малого бизнеса составляет 15494.

Большое внимание на собрании было уделено выяснению причин допущенных недостатков и выработке мер по их устранению. По вопросам повестки дня были заслушаны отчеты заместителей хокима области, хокимов города и районов, других должностных лиц.

Селекторный формат собрания позволил присутствующим в городских и районных студиях представителям малого бизнеса и частного предпринимательства привлечь внимание к волнующим их проблемам, получить ответы на интересующие вопросы.

В собрании областного актива принял участие и выступил с речью заместитель премьер-министра Республики Узбекистан А. Икрамов.

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