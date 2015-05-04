В Намангане тренируются индонезийцы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. На этой неделе в бассейне "Ешлик" стартует открытый чемпионат Узбекистана по водному поло среди взрослых. В нем примет участие и сборная Индонезии.

А пока представители этой страны проводят в бассейне тренировочный сбор. В Намангане они впервые, но не разочарованы. Парни из далекой страны чувствуют здесь себя вполне комфортно.

Тренировки проходят в усиленном режиме, ведь индонезийцы надеются выступить на турнире в Узбекистане достойно. Открытый чемпионат Узбекистана является важным этапом в борьбе за олимпийские путевки от нашего континента.

Тем временем, наманганские ватерполисты, успешно выступив на завершившемся в воскресенье в Ташкенте первенстве Республики, где юноши стали победителями, а девушки – серебряными призерами, вылетели в Малайзию. Там проходит открытый молодежный чемпионат страны среди спортсменов не старше 21 года.

Как говорит директор СДЮСШОР № 23 Намангана Равиль Вишняков, и девушки, и парни настроены на победу.

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