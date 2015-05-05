Подведены итоги развития Узбекистана в январе-марте

ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Министерство экономики Узбекистана совместно с Государственным комитетом по статистике подготовили отчет по основным макроэкономическим показателям развития страны за 1-й квартал текущего года, в котором содержатся данные о деятельности всех отраслей национальной экономики, мерах по реализации градостроительных программ, социальной поддержке населения, стимулированию бизнеса и другие.

В частности, в документе содержится информация о разработанных и утвержденных Президентом Узбекистана среднесрочных программах структурных преобразований, модернизации и диверсификации промышленного производства, развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов.

В рамках данных программ в течение 2015-2019 годов предусмотрена реализация 846 проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства общей стоимостью 40,8 миллиарда долларов, 141 проекта по строительству и развитию объектов инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на общую сумму 9,8 миллиарда долларов, а также 602 проектов по локализации производства на общую сумму более 5 миллиардов долларов с освоением свыше 1,2 тысячи новых видов продукции.

Далее в отчете сообщается о мерах, направленных на укрепление макроэкономической стабильности, дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики за счет расширения и углубления структурных преобразований, модернизации и активной диверсификации ведущих отраслей промышленности

Так, в результате осуществления комплексных мер по реализации важнейших задач и приоритетов экономической программы на 2015 год в 1-м квартале текущего года обеспечено дальнейшее углубление структурных преобразований экономики, сохранение положительной динамики основных макроэкономических параметров и создание прочной основы для дальнейшего экономического роста в последующих кварталах.

По сравнению с 1-м кварталом 2014 года объем валового внутреннего продукта вырос на 7,5 процента, промышленной продукции – на 7,9 процента, продукции сельского хозяйства – на 6,3 процента, услуг – на 13,1 процента. При этом дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности сопровождалось профицитом государственного бюджета в размере 0,1 процента к ВВП, положительным сальдо внешнеторгового оборота, а также последовательным снижением уровня налоговой нагрузки с 20,1 процента до 19 процентов.

Рост совокупного капитала банков обеспечен на 124,5 процента и их активов – на 128,1 процента. Достаточность капитала банковской системы сохранилась на уровне, превышающем минимальные международные стандарты почти в 3 раза, а ликвидность банковской системы – более чем в 2 раза выше минимальных требований. При этом снижение с начала текущего года ставки рефинансирования Центрального банка с 10 до 9 процентов оказало стимулирующее значение на рост в 1,3 раза объемов кредитования экономики.

Рост внутренних совокупных доходов населения составил 117,4 процента, что отразилось на увеличении объемов розничного товарооборота на 15,2 процента и платных услуг населению – на 10,1 процента.

В отчетный период объем освоенных в экономику инвестиций составил 2,7 миллиарда долларов в эквиваленте с ростом на 8,7 процента.

Из общего объема освоенных инвестиций свыше 660 миллионов долларов или 24,3 процента составили иностранные инвестиции и кредиты с ростом на 12,1 процента, в том числе 580 миллионов долларов – прямые иностранные инвестиции (с ростом на 10 процентов). Объем освоенных средств Фонда реконструкции и развития на реализацию крупных инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики возрос на 5,6 процента и составил 81,1 миллиона долларов.

Высокие темпы роста инвестиционной активности наряду с мерами по совершенствованию организации строительно-монтажных работ, развитию и укреплению материально-технической базы подрядных организаций способствовали росту объемов строительных работ на 18,9 процента.

В структуре освоенных с начала текущего года инвестиций наибольший удельный вес составили собственные средства хозяйствующих субъектов (36,3 процента от общего объема) с ростом на 28,3 процента против аналогичного периода 2014 года.

В целом, с начала текущего года в рамках Инвестиционной программы на 2015 год начата реализация 53 новых инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 4,8 миллиарда долларов, введены в эксплуатацию 434 новых производственных объекта в рамках реализации территориальных программ социально-экономического развития регионов. Из общего числа реализованных проектов: в промышленности строительных материалов (179 проектов), пищевой промышленности (141), текстильной промышленности и швейной (99), мебельной и бумажной (56), химической и нефтехимической отрасли (37) и других отраслях.

Реализация инвестиционных проектов по модернизации, техническому и технологическому обновлению, а также ввод в строй новых производственных объектов и мощностей позволила обеспечить наиболее динамичное развитие отраслей промышленности, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, таких как легкая (без хлопкоочистительной) – 120 процентов (в том числе хлопчатобумажная – 120,1 процента, трикотажная – 114,5 процента, швейная – 120,6 процента, кожевенная – 118,4 процента), черная металлургия – 111,9 процента, деревообрабатывающая – 108,9 процента, пищевая – 114,8 процента, химическая и нефтехимическая – 109,3 процента.

Значительно увеличено производство тракторов, труб для нефтегазопроводов, карбамида, хлористого калия, холодильников и морозильников, хлопчатобумажных тканей, трикотажного полотна, трикотажных, швейных и чулочно-носочных изделий, кожгалантерейных изделий, муки, молочной продукции, медикаментов и другой готовой продукции.

Только в рамках реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015 год в течение 1-го квартала текущего года по 504 проектам произведено продукции на сумму свыше 620 миллиардов сумов, расчетный эффект импортозамещения составил более 260 миллионов долларов В ходе реализации данных проектов освоено производство более 430 новых видов продукции, в том числе запасных частей к экскаваторам, кузовных штампованных деталей автомобилей "Дамас", запасных частей и узлов компрессорных агрегатов, моторных масел, жидкостей для гидравлических целей, шахтных вагонеток, новых видов бытовых холодильников и морозильников, электропечей, бытовых светильников, энергосберегающих светодиодных ламп, комплектующих изделий для бытовой техники, велосипедов, спортивных тренажеров и другой готовой продукции.

В рамках реализуемых мер по расширению ассортимента выпускаемых потребительских товаров с начала года освоен выпуск 19 новых видов и 151 новой модели готовых швейно-трикотажных изделий, 98 новых видов кондитерских изделий, плодоовощной и мясомолочной консервной продукции. В результате, объем производства потребительских товаров возрос на 11,2 процента, в том числе продовольственных – на 19,2 процента и непродовольственных – на 6 процентов.

В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за истекший период года на крупных предприятиях осуществлена замена 130 единиц морально и физически изношенного оборудования на сумму в эквиваленте 8,1 миллиона долларов, объем производства инновационной продукции, по которым налажено серийное производство, увеличился в 1,7 раза. В результате принятых мер производительность труда в промышленности выросла на 6,1 процента, себестоимость производимой продукции на крупных предприятиях снизилась в среднем на 9 процентов, а энергоемкость ВВП – на 10,1 процента.

Реализация системных мер по расширению объемов и номенклатуры производства востребованной на внешних рынках продукции, повышению их конкурентоспособности и оказанию предприятиям-экспортерам всемерной поддержки в продвижении продукции на внешние рынки позволила обеспечить рост объемов экспорта на 13,9 процента.

С начала года в экспортную деятельность вовлечены 146 новых предприятий, освоен экспорт 102 новых видов товаров на сумму более 40 миллионов долларов, таких как бытовые газовые, электрические и комбинированные плиты, новые виды кабельно-проводниковой продукции, автомобильные сиденья и штампосварные детали автомобилей, жидкий и газообразный аргон, лакокрасочная продукция, гигиенические изделия, консервированная плодоовощная продукция и других.

В рамках деятельности по созданию развитой инфраструктуры, в первую очередь, информационно-коммуникационных систем, развитию дорожно-транспортного и инженерно-коммуникационного строительства, в январе-марте продолжена активная работа по дальнейшему развитию дорожно-транспортной, производственной и информационно-коммуникационной инфраструктуры. В частности, с начала года по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, освоено 164,1 миллиарда сумов, в том числе 72,5 миллиарда сумов за счет средств Республиканского дорожного фонда и 37,7 миллиона долларов иностранных займов под гарантию Правительства Республики Узбекистан.

На развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры по проектам ГАЖК "Узбекистон темир йуллари" освоено капитальных вложений на сумму эквивалентную 140 миллионам долларов, в том числе по проектам по электрификации железнодорожных участков Мараканд-Карши (8,6 миллиона долларов) и Карши-Термез (4,1 миллиона долларов), строительства новой железнодорожной линии "Ангрен-Пап" (92,4 миллиона долларов). Реабилитировано 44 километра железнодорожных путей, изготовлено 72 грузовых и 3 пассажирских вагонов.

В рамках реализации Программы развития телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи на 2013-2020 годы осуществлено строительство и резервирование более 150 километров оптико-волоконных сетей широкополосного доступа по современной технологии.

В целях широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в производственные процессы осуществляется реализация 86 проектов по внедрению современных информационных систем и программных продуктов на общую стоимость более 336 миллиардов сумов. Только за истекший период завершена реализация 20 проектов по автоматизации производственных и управленческих процессов в 12 акционерных компаниях, объединениях и на крупных промышленных предприятиях.

В течение 1-го квартала текущего года в соответствии с Программой по строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности выполнено работ на 53,9 миллиарда сумов. Для обеспечения вновь возводимых жилых массивов объектами инженерно-коммуникационной и социально-рыночной инфраструктуры с начала года введено 76,5 километра сетей газоснабжения, свыше 3 километров электросетей и около 6 километров водопроводных сетей. В целом по республике с начала года введено свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья (в том числе 1,3 миллиона квадратных метров в сельской местности), 197,8 километра водопроводных сетей (169,2 километра) и 75,7 километра газовых сетей (53,9 километра).

В рамках реализации Государственной программы по мелиоративному улучшению и рациональному использованию водных ресурсов в 2013-2017 годах в истекшем периоде завершены работы по строительству и реконструкции свыше 190 километров коллекторов, 3 скважин вертикального дренажа, 6 наблюдательных скважин и 23,8 километра закрытой коллекторно-дренажной сети. В результате, в течение 1-го квартала текущего года на основных и промежуточных посевных площадях посеяно 126,2 тысячи гектаров овощей, 65,6 тысячи гектаров картофеля и 4,7 тысячи гектаров бахчи. На площади 4,9 тысячи гектаров созданы новые интенсивные сады, на 4,5 тысячи гектаров – виноградники, проведена реконструкция садов на 11,1 тысячи гектаров и виноградников – на 4,4 тысячи гектаров, на площади 169,9 гектара созданы 305 теплиц.

В результате реализации комплекса мер, направленных на поддержку развития малого бизнеса, предоставление полной свободы на пути развития частного предпринимательства, сокращение уровня государственного присутствия в экономике в январе-марте создано свыше 8 тысяч новых субъектов малого бизнеса (на 10,2 процента больше аналогичного периода 2014 года). Наибольшее количество субъектов малого бизнеса создано в сфере промышленности и других производственных отраслях (37,7 процента от общего количества), строительства (11,5 процента), а также торговли и общепита (29,3 процента).

В рамках реализации программы по приватизации государственной собственности на 2015-2016 годы с начала года частным собственникам реализовано 55 государственных активов на общую сумму 28,3 миллиарда сумов, в том числе 13 объектов по нулевой выкупной стоимости с принятием инвесторами обязательств по внесению инвестиций на сумму 9,7 миллиарда сумов. Кроме того, в результате реализации мер по оптимизации неиспользуемых территорий и излишних производственных площадей убыточных, экономически несостоятельных и низкорентабельных организаций за истекший период субъектам частного предпринимательства реализовано 80 неиспользуемых излишних производственных площадей и объектов.

В целях поддержки предпринимательской деятельности и содействия в организации малых производств в 1-м квартале текущего года субъектам малого бизнеса выделены кредиты в размере 2,8 триллиона сумов, в том числе свыше 590 миллиардов сумов микрокредитов, с ростом в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, освоены кредитные линии международных финансовых институтов, предоставленные для развития малого бизнеса, в объеме 38,3 миллиона долларов. При этом при поддержке Фонда финансирования подготовки проектной документации по инвестиционным проектам при Ассоциации банков Узбекистана осуществлено финансирование 14 проектов на сумму свыше 10 миллиардов сумов.

Реализуемые меры по расширению доступа частного предпринимательства к товарным и сырьевым рынкам способствовали росту числа аккредитованных субъектов малого бизнеса на поставку своих товаров и услуг по государственным закупкам более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, общее количество которых составило 34,2 тысячи субъектов, или 98,3 процента от всех участников государственных закупок.

В результате с начала года объем государственных закупок у субъектов малого бизнеса составил 77,9 миллиарда сумов или 99,6 процента от общего объема государственных закупок, осуществляемых посредством электронных торгов. При этом за счет внедрения электронных торгов по государственным закупкам достигнута экономия средств бюджета в размере 22 миллиарда сумов или 21,9 процента бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.

В целом, за счет упрощения механизмов доступа частных предпринимателей к товарным и сырьевым ресурсам, за истекший период объем реализованной продукции малого бизнеса через биржевые торги возрос в 1,5 раза, объем приобретенной продукции субъектами малого предпринимательства – в 1,3 раза.

В целях содействия субъектам малого бизнеса в продвижении собственной продукции на внешние рынки со стороны Бюро по содействию экспорту продукции с начала года оказано консультационных услуг 318 предприятиям, заключено 29 международных соглашений в области стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации, экспорта продукции и внедрения международных и страновых требований. Кроме того, Фондом поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства оказано содействие 315 субъектам предпринимательства в экспорте их продукции на сумму 220,4 миллиона долларов, 36 предприятиям оказано содействие в поиске зарубежных покупателей и заключении экспортных контрактов на общую сумму 2,5 миллиона долларов.

В результате в течение 1-го квартала текущего года субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства экспортировано продукции на сумму свыше 560 миллионов долларов, в том числе через специализированную внешнеторговую компанию "Узтадбиркорэкспорт" – на 217,3 миллиона долларов.

В рамках реализации мер по широкому внедрению механизмов электронного взаимодействия с государственными органами по итогам отчетного периода достигнут полный охват сдачи в электронном виде налоговой и статистической отчетности. Свыше 94 тысяч грузовых таможенных деклараций (или 99 процентов из общего числа) оформлено с применением механизма предоставления документов в электронной форме. Количество рассмотренных хозяйственными судами исков и ходатайств в электронной форме увеличилось почти в 2 раза (с 9,4 тысячи в 1-м квартале 2014 года до более 16,9 тысячи), свыше 1 тысячи судебных заседаний проведены в режиме видеоконференции.

Благодаря принятым мерам по поддержке развития малого бизнеса и частного предпринимательства доля малого бизнеса в ВВП по итогам 1-го квартала текущего года увеличилась до 41,7 процента (41 процент в 1-м квартале 2014 года), в промышленности – до 29,8 процента (26,8 процента), в платных услугах – до 48,4 процента (42,7 процента) и в занятости – до 76,8 процента (76,4 процента).

В документе подчеркивается, что в целом, реализуемые меры по дальнейшему совершенствованию деловой среды и поддержке развития малого бизнеса и частного предпринимательства отразились на результатах опроса хозяйствующих субъектов на предмет их оценки состояния деловой среды. В частности, результаты опроса показывают, что предприниматели в целом стабильно позитивно оценивают текущее состояние и осуществленные запланированные изменения в деловой среде за 1-й квартал текущего года.

Наиболее позитивно оцениваются изменения, связанные с доступностью условий предоставления электронной налоговой отчетности через интернет, сокращением сроков по уплате налогов и снижением уровня налоговой нагрузки, упрощением механизмов государственной регистрации предприятий, получения лицензий и документов разрешительного характера, сертификации продукции и услуг, а также расширением доступа субъектов предпринимательства к сырьевым и товарным ресурсам.

Также в отчете содержатся показатели по результатам деятельности по созданию необходимых условий для обеспечения занятости населения, повышению качества образовательного процесса и медицинского обслуживания населения.

Так, в результате осуществления комплекса целенаправленных мер в рамках Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в течение 1-го квартала текущего года создано свыше 141 тысячи новых рабочих мест, из них более 88 тысяч, или 62,6 процента – в сельской местности.

Из общего количества созданных рабочих мест за счет реализации целевых программ создано 28,6 тысячи рабочих мест, кредитования малых предприятий и микрофирм коммерческими банками – 27,2 тысячи, развития индивидуального предпринимательства – 21,1 тысячи, организации надомного труда – 35,7 тысячи и развития фермерских и дехканских хозяйств – 28,5 тысячи рабочих мест.

При этом в результате увеличения предельной численности занятых по отдельным отраслям в сфере малого бизнеса в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4609 от 7 апреля 2014 года "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан" обеспечено создание дополнительно свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест на малых предприятиях в текстильной, кожевенной, пищевой отраслях и промышленности строительных материалов.

В целях организации производственной практики и обеспечения занятости выпускников профессиональных колледжей 2014/2015 учебного года в течение 1-го квартала текущего года разработаны комплексные меры по организации производственной практики выпускников и их последующему трудоустройству на этих предприятиях. В результате 461,1 тысячи выпускников профессиональных колледжей закреплены за предприятиями и организациями.

В течение января-марта на реконструкцию и капитальный ремонт 151 академического лицея и профессионального колледжа, а также оснащение их необходимым инвентарем, освоено 36,9 миллиарда сумов капитальных вложений, что составило 27 процентов от предусмотренного годового объема.

За истекший период в результате реализации программных мер по созданию достойных условий жизни населению, повышению эффективности работы диагностических и амбулаторно-поликлинических учреждений и усилению профилактической работы почти в 2 раза сократилась заболеваемость населения гепатитом, в 3 раза простудными заболеваниями, на 4 процента снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания и так далее.

В рамках реализации Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении" в течение 1-го квартала текущего года за счет всех источников направлено около 593 миллиардов сумов. В частности, осуществлен ремонт жилья 178 одиноких престарелых лиц на сумму 108,8 миллиона сумов, фондом "Соғлом авлод учун" выделены медикаменты, одежда и обувь, продукты питания престарелым и инвалидам, проживающим в домах "Мурувват" и "Саховат", на общую сумму 57,8 миллиона сумов.

В целях укрепления материально-технической базы санаторно-оздоровительных учреждений и учреждений социального обслуживания, специализирующихся на обслуживании пожилых людей, осуществлены строительно-монтажные работы в санаториях "Турон" (город Ташкент), "Хаватаг" (Джизакская область), "Чимён" (Ферганская область), "Ситораи Мохи Хоса" (Бухарская область), "Касансай" (Наманганская область), в доме отдыха "Ахмад Ал-Фаргоний" (Ферганская область) на общую сумму 5,1 миллиарда сумов.

С начала текущего года углубленным медицинским осмотром было охвачено свыше 63 тысяч ветеранов войны и трудового фронта по 7 наиболее значимым направлениям, таким как терапия, неврология, кардиология, урология, хирургия, офтальмология, оториноларингология.

В отчете делается вывод, что в целом, принятые меры по созданию рабочих мест и повышению благосостояния населения способствовали росту в 1-м квартале текущего года средней заработной платы на 17,1 процента, пенсий – на 22,1 процента.

В заключение сообщается, что итоги социально-экономического развития Республики Узбекистан за 1-й квартал 2015 года свидетельствуют, что благодаря последовательной и целенаправленной реализации эволюционной и поэтапной стратегии реформирования и развития, основанной на разработанных Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым пяти известных принципах и признанной в мире как "узбекская модель" реформ, несмотря на продолжающиеся в мировых масштабах кризисные явления и растущее противостояние, в Узбекистане обеспечивается сохранение макроэкономической стабильности и устойчивых высоких темпов роста экономики.

Важнейшей задачей по обеспечению дальнейшего устойчивого развития экономики Республики Узбекистан в 2015 году является мобилизация всех имеющихся резервов и возможностей для обеспечения безусловной реализации утвержденных среднесрочных программ структурных преобразований, ускорения процессов диверсификации отраслей, повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала, а также устранение всех преград и ограничений на пути развития частного предпринимательства и, в конечном счете, обеспечение неуклонного роста занятости, качества и уровня жизни населения страны.

УЗИНФОРМ