Депутаты обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности

ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана был проведен "круглый стол", который был посвящен обсуждению правовых основ обеспечения продовольственной безопасности и прошел при участии депутатов национального парламента, ответственных работников министерств и ведомств, ученых научно-исследовательских институтов и вузов, активистов Экодвижения и членов общественных экспертных групп.

Мероприятие было организовано парламентскими комитетами по вопросам экологии и охраны окружающей среды, а также по международным делам и межпарламентским связям.

На встрече сообщалось, что в Узбекистане продовольственная безопасность является неотъемлемой частью государственной безопасности, приоритетным направлением государственной политики, и в условиях быстрого роста численности населения в мире и дефицита продовольственной продукции Республика благодаря своим почвенно-климатическим условиям и предпринимаемым в стране мерам по реформированию и развитию сельского хозяйства является надежной базой для стабильного, практически круглогодичного обеспечения плодоовощной продукцией и бахчевыми не только внутреннего, но и внешних рынков.

Так, сегодня в результате диверсификации аграрной сферы значительно сокращены посевные площади под такие влагоемкие сельскохозяйственные культуры, как хлопчатник, рис, требующие немало воды. Вместо них создаются интенсивные фруктовые сады и виноградники, уделяется внимание в поливном земледелии выращиванию пшеницы и овощей. В результате достигнута экономия воды. Также проводится работа по предотвращению таких экологических проблем, как ухудшение состояния земли вследствие засухи, дефицита водных ресурсов, из-за бесперебойного использования различных химических элементов и пестицидов и т.д.

В завершение встречи участники пришли к мнению о необходимости дальнейшего совершенствования законодательных основ сферы, проведения контрольно-аналитических мероприятий по исполнению действующих законов и правоприменительной практики в рамках выполнения Программы организационно-правовых мероприятий, законотворческих и контрольно-аналитических работ Законодательной палаты Олий Мажлиса на 2015 и последующие годы.

Были даны конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в действующие законы Республики Узбекистан "О качестве и безопасности продовольственной продукции", "О техническом регулировании", "О семеноводстве", "О защите прав потребителей", "О ветеринарии" и другие.

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