Поздравления для Ислама Каримова продолжают поступать

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова продолжают приходить поздравительные послания в связи с победой на состоявшихся 29 марта выборах на пост главы государства.

Так, узбекского лидера поздравили Президент Республики Индия Пранаб Мукерджи, Президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Чуммали Сайньясон, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи, бывший генеральный директор ЮНЕСКО Коичиро Мацуура, руководитель всепартийной группы дружбы "Италия-Узбекистан" Пьетро Лаффранко, председатель Японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий Казуо Фурукава, председатель Японской организации по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования Кеничи Мацумото, ректор университета Кейо Ацуши Сеикэ, ректор университета Цукуба Кёсукэ Нагата, президент компании "Кавасаки Хэви Индастриз" Сигэру Мураяма, глава “Тойоко Инн Хотэл Груп” Норимаса Нишида.

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