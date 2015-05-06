Делегации внешнеполитических ведомств Узбекистана и Беларуси провели консультации

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 5-6 мая в Ташкенте был проведен очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Республики Беларусь, на котором белорусская сторона была представлена делегацией, прибывшей в узбекскую столицу во главе с заместителем начальника Главного договорно-правового управления МИД Дмитрием Спрессовым.

В ходе переговоров проведена инвентаризация действующих двусторонних соглашений, а также рассмотрены перспективные направления дальнейшего расширения юридической базы сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

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