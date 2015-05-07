Совместными усилиями воспитывать молодежь

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В специализированной школе № 1 Намангана 5 мая прошел семинар на тему: "Из опыта совместной работы семьи, махалли, школы с несовершеннолетними учащимися по профилактике правонарушений, по воспитанию учащихся в духе идеи национальной независимости".

Участниками семинара стали директора школ, представители махали и общественных организаций. Почетными гостями были ветераны Второй мировой войны.

Учащиеся начальных классов подготовили музыкальную композицию "Весенняя радуга". На площадке школы развернулось самое настоящее красочное шоу, превратив ее в "цветочную клумбу". Закружились в танце, сменяя друг друга первоклашки – "тюльпанчики", второклашки – "ромашки". Продемонстрировали свое мастерство восточного единоборства и боевого искусства юные спортсмены-медалисты. Под бурные аплодисменты на выступающих детишек посыпался разноцветный дождь из воздушных шариков.

Во второй части семинара были проведены тренинги и внеклассные мероприятия по ОБЖ и профилактике правонарушений по темам: "Помоги себе сам", "Возрастные особенности подростков", "Юные спасатели", "Благотворительность", "Природа и мы", "Путешествия в страну правовых знаний", "Взаимосвязь семьи, махали, школы", ведущими учителями-тренерами М. Р. Холматовой, В. А. Борисовой, А. Р. Парпиевой, Н. Р. Арутунянц, Ф. М. Халиковой, М. С. Тураевой, А. Р. Гареевой, Н. А. Азимовой.

Для ветеранов в актовом зале школы прошел концерт, посвященный Дню памяти и почестей. Учащимися 5-х, 7-х и 9-х классов под руководством их классных руководителей Г. О. Гафуровой, Д. А. Халиковой и Н. А. Мирзаевой была подготовлена литературно-художественная композиция "Радость со слезами на глазах".

Многоплановый семинар, завершив свою работу, подарил всем не только праздничное настроение, но и позволил участникам обменяться мнениями и опытом работы.

УЗИНФОРМ