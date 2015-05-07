Профсоюзный веломарафон прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане состоялся традиционный веломарафон "Касаба-тур", посвященный в этот раз объявленному в Узбекистане Году внимания и заботы о старшем поколении. Велогонка проходит под эгидой профсоюзов.

За победу боролись 1500 лучших гонщиков-любителей из 50 тысяч стартовавших во всех районах области. Причем наравне с молодыми соревновались и почтенного возраста ветераны.

По итогам интересной борьбы среди женщин – работниц сферы народного образования в возрасте 20 – 35 лет победила Гульнора Сиддикова из Наманганского района, следом за ней финишировали наманганка Матлюба Арифбаева и представительница детского центра "Баркамол авлод" Папского района Дильдора Абдураимова.

Среди мужчин в той же категории сильнейшими стали Дониер Абдуллаев (Наманган), Шерзод Назиров (Пап) и Шерзод Обидов (Учкурган).

Среди старшей группы победили Зульфия Кувватова (Наманган) и Абдубосит Азизов (Касансай). Они будут представлять область в республиканском финале, который пройдет уже в конце следующей недели.

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